Schaatsteam Verweij en Leerdam gaat Worldstream heten

ISU zet in op grote schaatseve­ne­men­ten richting einde seizoen: ‘Er wordt hard gewerkt aan een bubbel’

28 september Thialf was vanmiddag het decor van de teampresentatie van Team Jumbo-Visma, in aanloop naar misschien wel het meest vreemde en onvoorspelbare schaatsseizoen ooit. ,,We gaan er vanuit dat de grote wedstrijden er komen’’, sprak coach Jan Orie optimistisch.