Schaatstrainer Kuiper naar Canadese bond

Schaats­ster Irene Schouten rijdt NK op de fiets

14 juni Schaatsster Irene Schouten maakt een carrièreswitch, al is het maar voor even. De 25-jarige Schouten doet eind deze maand als wielrenster mee aan het Nederlands kampioenschap in Noord-Brabant. De winnares van olympisch brons op de massastart bij Pyeongchang 2018 reed onlangs bij wijze van proef al wat wedstrijden.