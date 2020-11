Schouten grijpt op 5000 meter met overmacht tweede Nederlandse titel

Het is al de tweede Nederlandse titel voor Schouten. Ze werd zaterdag al Nederlands kampioene op de 3000 meter. Voor Esmee Visser, olympisch kampioene op de 5000 meter, liep de race uit op een teleurstelling. Ze eindigde in een tijd van 7.02.064 op de vierde plaats.

,,Dat is twee. Ik ben in vorm en wist dat ik veel kans maakte, maar je moet het dan wel even doen. Ik was nerveus voor de start. Als je goed bent, wil je het ook laten zien", aldus Schouten, die teamgenoot Jorrit Bergsma vlak voor haar eigen race gediskwalificeerd zag worden. ,,Ik kreeg het wel mee, maar je moet het toch focussen op je eigen wedstrijd om een nieuwe titel voor het team en voor jezelf binnen te halen", zei Schouten bij de NOS.

Doordat het marathonschaatsen vanwege de coronacrisis dit seizoen nog niet op gang is gekomen, kan Schouten zich voorlopig op de langebaan concentreren. En dat pakt dus zeer succesvol uit. ,,Soms hoor ik wel eens dat Irene alleen in het peloton kan schaatsen. Nu kunnen de mensen ook zeggen dat ik het alleen kan. Dat is heel mooi. Maar een titel op de massastart of op de marathon vind ik even mooi. Ik blijf me ook daarop focussen.”