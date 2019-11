Schouten schaatst naar zege op massastart, succes mannen op ploegenachtervolging

Roest ook in Polen de beste op 5000 meter

22 november Patrick Roest heeft in het wereldbekercircuit zijn tweede opeenvolgende overwinning op de 5000 meter geboekt. De 23-jarige schaatser van Team Jumbo-Visma zegevierde in Polen met een baanrecord: 6.19,38. Vorige week was hij ook al de beste in Minsk.