Schouten schittert ook in Stavanger met baanrecord: ‘Ik moet er wel meer van genieten’

Nederlands podium bij mannenIrene Schouten heeft het goud gepakt op de 5000 meter bij de wereldbekerwedstrijden in Stavanger. De 29-jarige schaatsster uit Andijk was de snelste in een baanrecord van 6.52,38.

Ragne Wiklund leek lange tijd nog onder het baanrecord van Schouten te duiken, maar in de laatste drie rondes zakte de 21-jarige schaatsster uit Oslo toch wat terug, ondanks de aanmoedigingen van het Noorse publiek. De Canadese Isabelle Weideman pakte het zilver met 6.54,95.



Antoinette de Jong werd met een tijd van 7.05,23 zevende. Joy Beune kwam tot 7.10,37 en eindigde daarmee als elfde en voorlaatste.

Schouten was vorige week met een aflopend schema al de beste op de 3000 meter, toen ze met twee snelle slotronden Antoinette de Jong bijhaalde. In de rit tegen Weideman op de 5000 meter nam Schouten meteen een kleine voorsprong en die marge hield ze vast. De Canadese bleef in rondetijden echter dicht bij de schaatsster van Team Zaanlander, maar miste het voordeel om op de kruising achter de rug van haar tegenstandster te duiken. Schouten vergrootte de marge nog met een razendsnelle slotronde van 31,9.

Schouten won dit seizoen al drie keer goud op het NK afstanden en presteert ook uitstekend in de wereldbeker met nu al drie zeges. ,,Ik moet er wel meer van genieten", zei Schouten voor de camera van de NOS. ,,Over een paar jaar denk ik wel dat het besef komt: het is toch wel bijzonder dat je meerdere wereldbekers achter elkaar wint. Ik weet ook hoe het is om tiende te worden, dus ik moet hier echt van genieten. Ik moet niet alleen denken: oh, leuk, en weer door. Of ik ook geniet van het gemak waarmee ik hier win? Haha, zo ziet het er misschien uit, maar het kost ook voor mij enorm veel kracht.”

Leerdam moet genoegen nemen met vierde plek

Jutta Leerdam is bij de wereldbekerwedstrijd in het Noorse Stavanger als vierde geëindigd op de 1000 meter. De 22-jarige Zuid-Hollandse kwam tot een tijd van 1.15,22. De zege ging net als vorige week in Polen naar de Amerikaanse Brittany Bowe, die kwam tot een baanrecord met een tijd van 1.14,16.

Leerdam verbeterde zich wel ten opzichte van haar vijfde plaats een week eerder. Ireen Wüst eindigde als negende met 1.16,14. Femke Kok werd zeventiende met 1.17,57.



De 33-jarige Bowe bleef net als een week eerder de twee Japanse schaatssters Miho Takagi en Nao Kodaira voor. De Amerikaanse was met haar nieuwe baanrecord duidelijk sneller dan de 1.15,01 van Takagi, die met een snelle slotronde Leerdam nog versloeg. Kodaira reed de derde tijd met 1.15,16.

Volledig scherm Jutta Leerdam bij de wereldbeker in Stavanger. © Pro Shots / Erik Pasman

Leerdam greep naast de medailles, maar kon wel positieve punten uit haar race halen. ,,Ik voelde meer potentie, de eerste 600 meter ging heel erg goed”, zei Leerdam bij de NOS. ,,Dat geeft wel een bepaalde rust. Die voelde ik ook in mijn slag. Ik baalde wel een beetje van mijn laatste rondje, ik wilde te graag naar de finish.”

Femke Kok kon net als een week eerder niet meedoen om de medailles. ,,Het was weer slecht. De opening en het eerste rondje gingen nog wel, maar de slotronde was een drama. Ik ben nog steeds niet fit, balen dat dat nu gebeurt” zei Kok, die aangaf na de rit ook duizelig te zijn geweest. ,,Aan de andere kant weet ik ook dat ik snel van diepe dalen naar hoge pieken kan gaan.”

Nederlands podium bij de mannen

Bij de mannen was er een geheel Nederlands podium, net als vorige week in Polen. Thomas Krol was de snelste op de 1000 meter met een tijd van 1.08,66. In de laatste rit dook hij nipt onder de tijd van Kai Verbij, die lange tijd hoopte op het goud.



Krol was slechts tweehonderdste sneller dan zijn teamgenoot Verbij. Kjeld Nuis zat daar maar heel kort achter. Hein Otterspeer, die vorige week de eerste wereldbekerwedstrijd in Polen op zijn naam had geschreven, kwam in een rommelige race tot 1.08,95. Hij werd daarmee achtste. Merijn Scheperkamp werd met 1.10,27 negentiende.

Krol moest een week eerder nog de zege aan Otterspeer laten met een klein verschil. ,,Vorige week zat ik er 0,02 achter, nu ervoor. Mooi dat ik aan de goede kant zit. Het is nu al de tweede keer drie op een rij”, verwees hij bij de NOS naar het eveneens Nederlandse podium van een week eerder.

Volledig scherm Kai Verbij, Thomas Krol en Kjeld Nuis. © via REUTERS

,,Op de NK afstanden kon je ook al zien dat we op de 1000 meter vier van de beste schaatsers van de wereld hebben”, zei Krol. ,,Ik denk dat iedereen die van schaatsen houdt straks reikhalzend uitkijkt naar het olympisch kwalificatietoernooi. Van ons vieren blijft er sowieso iemand thuis.”

Krol, de regerend wereldkampioen op de 1500 meter, kwam bij de wereldbeker vorige week in een rechtstreeks duel met Nuis niet verder dan de zestiende plek. De schaatser van Jumbo-Visma zocht de oorzaak daarvan vooral bij zijn schaatsen die hij niet goed had geslepen. ,,Ik kwam niet vooruit. Een dag later ging het wel weer goed. Dat is het enige dat ik kan verzinnen.”

