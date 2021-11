Schulting bij wereldbeker Dordrecht ook verder op de 1000 meter

Een dag eerder had Schulting op de 500 meter ook de kwartfinales bereikt en op de 1500 meter de halve finales. Op de gemengde aflossing staat Schulting eveneens in de halve eindstrijd. Vorig weekeinde behaalde de 24-jarige Friezin in de Hongaarse stad Debrecen vier gouden medailles (500, 1000 en 1500 meter en de relay). In aanloop naar het toernooi in Dordrecht zei Schulting dat ze nu als doel heeft vijf keer goud te winnen.