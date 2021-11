Schulting grijpt na val naast podium op 500 meter, Knegt pakt eerste medaille in drie jaar tijd

VIDEOSuzanne Schulting heeft aan de 500 meter bij de wereldbekerwedstrijden in Dordrecht geen medaille overgehouden. De Nederlandse shorttrackster ging in de laatste ronde van de finale onderuit toen ze probeerde de Italiaanse Arianna Fontana voorbij te schaatsen.

Het goud ging naar de Canadese Kim Boutin, voor Fontana. Door de val van Schulting eindigde de Russische Elena Seregina als derde. Xandra Velzeboer en Selma Poutsma, de andere twee Nederlandse deelneemsters, strandden in de halve eindstrijd en werden in de B-finale respectievelijk eerste en tweede.

,,Het was een fantastische actie, maar mijn schoen kwam op het ijs. Het was mijn eigen fout”, zei Schulting na haar race op de 500 meter tegen de NOS. ,,Ik had het gevoel dat als ik de bocht uit zou komen, ik Boutin ook nog zou kunnen pakken. Boutin laat zien dat ze goed in vorm is, dat ben ik ook. Het was een finale op het hoogste niveau.”

Bij de mannen ontbraken de Nederlanders in de eindstrijd op de kortste afstand. Jens van ‘t Wout gleed in de halve finales onderuit toen hij een blokje raakte. Dylan Hoogerwerf kwam in de kwartfinales ook ten val. Itzhak de Laat was donderdag in de voorronden al uitgeschakeld.

Derde op 1500 meter

Eerder op de dag eindigde Schulting op de 1500 meter als derde. De 24-jarige Schulting wilde dit weekeinde op het ijs van de lege Optisport Sportboulevard voor vijf gouden medailles gaan, maar greep al in de eerste finale naast de winst.

Schulting reed lang op kop, maar werd in de slotronde gepasseerd door de Zuid-Koreaanse Lee Yu-bin (goud) en Courtney Sarault uit Canada (zilver). In de halve finales was al gebleken dat Schulting niet zo superieur is als de afgelopen weken. Ze werd toen derde achter twee Koreaansen, maar plaatste zich op basis van haar tijd voor de strijd om de medailles.

Bij de wereldbeker van vorige week in de Hongaarse stad Debrecen pakte Schulting vier gouden medailles: op de 500, 1000 en 1500 meter en de aflossing met de vrouwenploeg. De Nederlandse won eerder al de 1500 meter bij de wereldbeker in Japan.

Voor Schulting, die vorig weekeinde bij de wereldbekerwedstrijden in Debrecen vier keer goud behaalde, resteren nu nog de 1000 meter en twee keer de aflossing (met de vrouwenploeg en de gemengde ploeg).

Medaille voor Knegt

Sjinkie Knegt heeft na ruim drie jaar wachten weer eens een individuele medaille gepakt in de wereldbeker. De 32-jarige shorttracker reed bij de World Cup in Dordrecht naar het zilver op de 1500 meter, achter de Chinees Ziwei Ren, en kwam met gebalde vuist over de finish.

De laatste keer dat Knegt op het podium had gestaan was in oktober 2018. In de tussentijd stond de Fries lang aan de kant na een incident met een houtkachel, waarbij hij ernstige brandwonden opliep.

Knegt had de finale bereikt dankzij een paar fraaie inhaalacties in de halve finales. Hij schoof in de laatste rondes op van de vijfde naar de eerste plek door zijn concurrenten buitenom en binnendoor te passeren. In de eindstrijd moest Knegt alleen de Chinees Ren voor zich dulden.

