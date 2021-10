Schulting snelste op 1000 meter in Peking, Nederlandse mannen winnen achtervolging

Video ‘Het zal lastig worden dit te overtref­fen’

7 maart Suzanne Schulting beseft dat de ogen in de shorttrackwereld richting de Olympische Spelen van volgend jaar in Peking op haar gericht zijn. De Nederlandse shorttrackster zorgde dit weekeinde bij de wereldkampioenschappen in Dordrecht voor een unicum door alle afstanden te winnen.