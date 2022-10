Schulting snelt in eerste wereldbeker shorttrack meteen naar goud

Schulting schaatst in Montreal haar eerste wedstrijden van dit jaar. De Dutch Open sloeg ze over vanwege een bijholteontsteking. In de finale van de 2000 meter gemengde aflossing kwam ze later op de avond ten val, waardoor het Nederlandse team een medaille miste.

Xandra Velzeboer verraste met de zege op de 1000 meter. Zij won voor het eerst in haar carrière goud in de wereldbeker. In de finale durfde ze al vroeg de koppositie in te nemen en ze slaagde erin een aanval van twee Zuid-Koreaanse schaatssters in de laatste bocht af te slaan. Sim Suk-hee pakte het zilver, voor Seo Whimin restte het brons.