Schulting vermorzelt concurrentie en prolongeert wereldtitel

Onttroonde Wüst aangesla­gen na vijfde plek op 1500 meter: ‘Zware domper’

14 februari Ireen Wüst miste bij de WK afstanden in Thialf voor de derde keer in twaalf deelnames het podium op de 1500 meter. De 34-jarige Brabantse kwam in de laatste rit, tegen de ook al teleurstellende Antoinette de Jong (vierde), niet verder dan de vijfde tijd (1.55,88). De vijfvoudig wereldkampioene op de schaatsmijl gaf ruim 1 seconde toe op de verrassende Noorse winnares Ragne Wiklund (1.54,61).