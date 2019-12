Semerikov wint 5000 meter, geen Nederlanders aan de start

Schaats­sters vierde op achtervol­ging in Japan

9:59 Nederland is bij de wereldbeker schaatsen in Japan als vierde geëindigd op de ploegachtervolging voor vrouwen. Het gelegenheidsteam van bondscoach Jan Coopmans finishte na zes rondjes in Nagano in een tijd van 3.04,18. Namens Oranje kwamen Reina Anema, Elisa Dul en Esther Kiel in actie.