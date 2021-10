Sensationele Irene Schouten wint in baanrecord ook goud op de 5000 meter

,,Dit was heel mooi. Toen ik rondjes van 31 seconden reed, wist ik wel dat ik voor het baanrecord kon gaan. Ik denk dat Carien Kleibeuker heel blij is dat ze haar Nederlandse record heeft gehouden. Of dat er binnenkort alsnog aan gaat? Dat is nooit te voorspellen, maar ik ben natuurlijk enorm blij met deze vorm. Ik word wel enorm geholpen door het publiek, vooral in de laatste rondes als je er doorheen zit", zei Schouten. ,,Mijn moeder is er ook, dus dat is altijd heel bijzonder. Er is ook een hele bus vanuit het dorp (Andijk, red.) gekomen, dat is ook heel mooi. Ik heb me echt gefocust op mijn eigen race, maar het hele publiek schreeuwt je wel naar de finish.”