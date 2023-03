Sensationele Jordan Stolz voltooit unieke WK-hattrick op schaatsmijl, zilver Kjeld Nuis, brons Thomas Krol

Sinds 2017 domineerde Nederland op de schaatsmijl, ook wel het ‘koningsnummer’ genoemd. Nuis kroonde zich tot wereldkampioen in 2017 en 2020 én werd twee keer op rij olympisch kampioen (2018 en 2022). Krol greep de wereldtitel in 2019 en 2021.

Stolz kwam in de voorlaatste rit tegen de Japanner Kazuya Yamada tot een tijd van 1.43,59 en dook daarmee onder de tot dan toe beste tijd van 1.44,30, die titelverdediger Krol eerder had neergezet.



Nuis zat in de rit erna tegen de Canadees Connor Howe lang onder de tussentijden van Stolz maar verloor het in de slotronde. Met 1.43,82 werd hij tweede. Voor Krol, gisteren op de 1000 meter nog goed voor de zilveren plak, restte brons. Wesly Dijs werd met 1.44,59 vierde en viel net naast het podium. Dijs reed in plaats van Patrick Roest, die de voorkeur gaf om alleen de tien kilometer te rijden op de slotdag.



Voor Nuis is het de derde keer dat hij genoegen moet nemen met zilver op de 1500 meter. Hij werd wereldkampioen op de schaatsmijl in 2017 en in 2020. Hij is ook tweevoudig olympisch kampioen op de 1500 meter.



Op deze WK eindigde Nuis als vierde op de 1000 meter. Voor Krol, ook eerder twee keer winnaar van WK-goud op de 1500 meter, is het de tweede medaille op deze WK. Hij won zaterdag zilver op de 1000 meter achter Stolz.

Unicum Stolz

Stolz is de eerste schaatser die bij een WK afstanden drie individuele titels heeft veroverd. De 18-jarige Amerikaan, die opgroeide op een rendierboerderij in het plaatsje Kewaskum in de staat Wisconsin, baarde vooral opzien door de kortste sprintafstand, de 500 meter, en de middenafstand 1500 meter beide te winnen. Erben Wennemars was er bij de WK in 2003 dichtbij. Hij pakte goud op de 1000 en 1500 meter en brons op de 500 meter.



Sven Kramer won drie keer drie titels op de WK afstanden, maar dat was inclusief de ploegachtervolging. Bij de WK afstanden in 2008 was hij dicht bij drie individuele titels. Toen won hij naast goud op de 5000 en 10.000 meter zilver op de 1500 meter. De huidige bondscoach Rintje Ritsma won in 1997 goud op de 1500 meter en de 5000 meter en kwam toen tot zilver op de 10 kilometer.



Stolz, die dit seizoen wereldbekerwedstrijden won op de 1000 en 1500 meter, was afgelopen maand al goed voor vijf wereldtitels op de WK voor junioren.

