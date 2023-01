Joy Beune meldt zich af voor EK allround in Hamar: Robin Groot maakt debuut

Joy Beune heeft zich vanmorgen afgemeld voor het EK allround dat vanavond, morgen en zondag wordt verreden in het Noorse Hamar. De 23-jarige Beune had de afgelopen dagen last van buikgriep en is niet fit genoeg om te starten. Zij wordt vervangen door haar teamgenote Robin Groot (21) die haar debuut maakt op een EK.

6 januari