Simon Schouten op NK in voetsporen zus Irene

Mesu: Bijna niet uit te leggen waar ik doorheen ga

1 januari Voor Niels Mesu staat het marathonschaatsen voorlopig weer op het tweede plan. Bij hem is onlangs opnieuw kanker geconstateerd. ,,Bij een reguliere controle is uitgekomen dat het weer terug in mijn lichaam is'', liet hij weten. ,,Het is nu zo erg dat ik direct aan de immuuntherapie moest en daardoor is schaatsen natuurlijk volledig op een laag pitje gekomen. Het is bijna niet uit te leggen waar ik doorheen ga."