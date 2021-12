Spanning in schaatsploeg: grijpt Oranje maximaal aantal tickets voor Peking?

De klassementen van de wereldbeker bepalen hoeveel schaatsers Nederland mag afvaardigen naar Peking. Halen de schaatsers niet op alle disciplines het maximaal aantal startplekken, dan mag TeamNL niet het hoogste aantal van negen mannen en negen vrouwen afvaardigen naar de Spelen.

Ook de massastart telt hierbij mee. Bart Hoolwerf haalde op de twee wereldbekerwedstrijden de finale niet en staat momenteel 24ste. Een plaats in de top 24 is noodzakelijk om twee rijders te laten starten in Peking. Als dat niet lukt mag Nederland meteen ook maar acht schaatsers naar China sturen. ,,Daar zit zeker druk op”, zegt De Wit. ,,Hij moet in Calgary goed rijden. En als onze tweede man die daar start (Kars Jansman) de finale haalt, is dat waarschijnlijk ook genoeg.”

De selectiecommissie langebaan heeft vooraf aan de wereldbekerwedstrijd in Calgary per afstand berekend welke startplekken zeker zijn en welke nog niet. ,,We hebben een algoritme gebouwd dat een prognose maakt over alle rijders en daar zijn de randvoorwaarden en vrijwel alle mogelijke scenario’s van de wereldbeker in Calgary in meegenomen”, legt De Wit uit.

Quote Er zijn altijd risico’s, maar die zijn minimaal Remy de Wit

Zo is volgens de KNSB de kans dat er geen drie rijders bij de top 20 eindigen op de 500 meter en 1500 meter bij de mannen dermate klein dat geen van de topschaatsers verplicht moet starten in Calgary. Kai Verbij, Dai Dai N’tab en Merijn Scheperkamp staan in dat klassement achtste, elfde en twaalfde en zullen volgens de berekeningen ondanks hun afmelding bij de beste 20 blijven.



Hetzelfde geldt voor Patrick Roest die op de 1500 meter vijftiende staat. Thomas Krol en Kjeld Nuis staan daar in de top 10. De Wit: ,,Er zijn altijd risico’s, maar die zijn minimaal. Ik denk dat we daar doorheen gaan komen.”

Volledig scherm Bart Hoolwerf, © ANP

Uit de berekeningen bleek dat het risico van de derde startplek op de 3000 meter bij de vrouwen dermate groot was, dat de selectiecommissie het niet aandurfde de derde en vierde Nederlandse schaatsster in dat klassement vrijaf te geven.

Irene Schouten

,,Joy Beune en Carlijn Achtereekte hebben daarop hun verantwoordelijkheid genomen en zullen starten, al is dat voor hen niet de ideale route richting het olympisch kwalificatietoernooi (OKT)”, zegt De Wit. ,,Als we ons niveau halen, zijn de risico’s niet zo groot. De afvaardiging die we daarvoor nodig hebben is aanwezig.”

Op de 5000 en 10.000 meter zijn de risico’s volgens De Wit minimaal, al zijn die er altijd. ,,Op de 5000 meter start Marwin Talsma in Calgary. Hij moet daar wel finishen.” Door goede prestaties van Roest, Jorrit Bergsma, Irene Schouten en Antoinette de Jong zijn de andere startplekken zeker.