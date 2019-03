Sublieme Sablikova breekt wereldrecord 3000 meter uit 2006

Sablikova, 13de op de 500 meter, doet door die prestatie opeens weer mee om de prijzen op het WK allround in Calgary.



Antoinette de Jong reed in de schaduw van Sablikova een knappe tijd van 3.58.22, goed voor zilver. Carlijn Achtereekte werd vierde in 3.58.70, Ireen Wüst zesde in 3.59.79.



In het algemeen klassement gaat Miho Takagi, winnares van de 500 meter en regerend wereldkampioen, nog wel aan de leiding. Sablikova volgt op 2.88, De Jong staat op 2.95 voorlopig op brons. Ireen Wüst moet morgen een achterstand van 3.54 wegwerken.



