Suzanne Schulting en Xandra Velzeboer op EK even geen ploeggenoten: ‘Dan is het over mijn lijk’

Schulting toont klasse en wint 500 meter op wereldbe­ker Almaty

Shorttrackster Suzanne Schulting heeft weer een gouden medaille veroverd in de wereldbeker. De 25-jarige Nederlandse zegevierde in Almaty op de 500 meter. Het betekende voor Schulting al haar vijfde individuele wereldbekerzege van dit seizoen. Ze verstevigde de leiding in het algemeen klassement.

17 december