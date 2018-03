Sven kon niet genieten

Jaap Eden mocht zich als eerste schaatser ‘meester van de wereld’ noemen. Nu, 125 jaar later, vierden wij in een uitverkocht Olympisch Stadion in Amsterdam de gehele historie van het allround schaatsen. Alle oud-wereldkampioenen waren uitgenodigd voor deze dubbel-speciale editie. Sven Kramer kon namelijk voor de tiende keer wereldkampioen allround worden. Een feestje voor Sven dus en iedereen was uitgenodigd.



Maar de koning van het allrounden heeft weinig van zijn eigen feestje kunnen genieten. Hij schoof even snel aan voor de foto met alle oud-kampioenen in het Rijksmuseum, om zich vervolgens weer snel af te zonderen in zijn hotelkamer. Het lichaam heeft immers rust nodig en het herstel is ook niet meer zo snel als vroeger.



Over alles is nagedacht: mannen als Eric Heiden en Johann Olav Koss, die als testpaar de baan goedkeuren voor Meester Sven, de huldiging is al gerepeteerd. En alle oud-kampioenen spreken alvast een boodschap in voor als hij straks daadwerkelijk zijn tiende titel binnenhaalt.



Wat moet Kramer zich eenzaam hebben gevoeld in die kamer. Al die verwachtingen. Al die heisa. Voor hem. Want het enige dat nog even moest gebeuren, is dat Sven zijn kunstje doet op het ijs.



En terwijl hij drie dagen vecht als een leeuw voor zijn tiende titel, heb ik ’s avonds alle tijd om in de lobby van het hotel met grote kampioenen van weleer tot laat in de nacht over het leven te praten. En dat is voor mij het hoogtepunt van het weekeinde geweest. We praten over winnen en verliezen en lachen om oude filmpjes van onszelf. We zijn gewone burgers geworden en we vinden het goed zo.