Sven Kramer nog onzeker over deelname in Thialf

Wereldbeker Alleen Takagi sneller dan Wüst op 1500 meter

8 december Ireen Wüst heeft bij de derde wereldbeker in Tomaszów Mazowiecki zilver behaald op de 1500 meter. De olympisch kampioene op deze afstand moest op het Poolse werkijs haar meerdere erkennen in haar Japanse tegenstandster Miho Takagi. De nummer twee van de Winterspelen zegevierde in een tijd van 1.57,32. Wüst finishte in 1.58,21. Het brons ging naar de Amerikaanse Brittany Bowe (1.58,25).