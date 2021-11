Sven Kramer slaat resterende drie World Cups over na teleurstellende resultaten

Sven Kramer komt dit kalenderjaar niet meer in actie tijdens de wereldbekerwedstrijden, dat laat zijn ploeg Jumbo-Visma weten op hun website. De 35-jarige Fries kiest voor een extra trainingsblok in aanloop naar het cruciale olympisch kwalificatietoernooi van eind december.

Kramer werd vorig weekeinde negende in de B-divisie bij de eerste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in de Poolse stad Tomaszów Mazowiecki. De drievoudig olympisch kampioen op de 5000 meter kwam tot een tijd van 6.30,09 minuten en was daarmee ruim 6 seconden langzamer dan de Noor Sander Eitrem, die de B-groep won. Op de ploegenachtervolging pakte Kramer wel goud, samen met Patrick Roest en Marcel Bosker.

De tienvoudig Nederlands kampioen op de 5000 meter was eerder bij de NK afstanden als vijfde geëindigd op deze afstand en kwalificeerde zich maar net voor de eerste wereldbekers van het seizoen. Kramer uitte in Polen zorgen over zijn vorm. “Dat het beter moet, is een ding wat zeker is. Daar heb ik nog zes weken de tijd voor”, zei hij.

,,Sven is begin mei geopereerd aan zijn rug. Hoewel zijn herstel voorspoedig is verlopen, is zijn basis toch te krap”, aldus coach Jac Orie. “Om die reden kiezen we voor een extra trainingsblok van zes weken.”

Bekijk hier al onze schaatsvideo's: