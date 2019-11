Sverre Lunde Pedersen mijdt wereldbeker Polen

‘In Minsk was het wel goed toeven, maar nu krijgen we Polen en Kazachstan’

18 november De tv-kijker in Nederland zag nauwelijks publiek bij het wereldbekerweekeinde in Minsk. Maar Jan Augustinus, voorzitter van Nederlandse Schaats Supporters Vereniging NSSV, was aanwezig en had een goed weekend. ,,Alleen krijgen we nu het kille Polen en het lege Nur-Sultan. Dat is wel jammer.”