Takagi haalt uit op 500 meter in Olympisch Stadion

Kramer heeft er zin in: 'Iedereen die hier staat wil die titel winnen'

8 maart Hij is geboren Fries. Groeide op in de schaatsprovincie bij uitstek, vlakbij de énige ijsbaan in het land die ook wel wordt aangeduid als 'schaatstempel', maar nooit eerder schaatste Sven Kramer een internationaal toernooi op minder dan honderd meter van zijn eigen huis. Tot aanstaand weekeinde, tot het WK allround in het Olympisch Stadion van Amsterdam. Waar Kramer dus slaapt? In een hotel in de buurt.