Team IKO verlengt met ‘wereldtoppers’ De Jong en Blokhuijsen

De Jong (27) komt sinds 2018 uit voor Team IKO en heeft sindsdien de nodige progressie gemaakt. De Friezin, de levenspartner van schaatsicoon Ireen Wüst, veroverde onder meer twee wereldtitels op de teamsprint en in het afgelopen seizoen won ze de Nederlandse sprinttitel.



Blokhuijsen (31) maakte bij Team IKO afgelopen seizoen zijn rentree na een rustperiode. De olympisch kampioen van Sotsji 2014 op de achtervolging pakte in januari de Nederlandse allroundtitel.



,,Wij zijn heel blij dat we deze wereldtoppers langer aan ons hebben kunnen binden", liet de teamleiding weten. ,,Letitia blijft zich maar ontwikkelen en wij denken dat als ze deze lijn doortrekt, in Peking echt kan meedoen voor een olympische medaille. Jan heeft afgelopen seizoen echt nodig gehad om uiteindelijk weer naar een goed niveau te groeien. We denken dat hij komend seizoen nog veel beter kan.”



Team IKO versterkte zich eerder deze maand al met olympische kampioene Esmee Visser en met Melissa Wijfje.