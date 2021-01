Ted-Jan Bloemen krabbelt op: ‘Je wordt moedeloos als je niet kunt doen wat je happy maakt’

EK Allround De Jong loopt op 1500 meter uit op Schouten in aanloop naar slotaf­stand

17 januari Antoinette de Jong heeft, als klassementsleider, de 1500 meter bij het EK Allround gewonnen. In een rechtstreeks duel met haar grootste uitdaagster Irene Schouten wist De Jong uitstekende zaken te doen met enkel nog de 5000 meter op het programma. Ze won in een tijd van 1.54.83. Op de slotafstand, later vanmiddag, heeft De Jong een marge van 9,87 seconden op Schouten.