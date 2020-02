Ter Mors blij ondanks slechtste klassering ooit op WK Sprint

Ter Mors staat blij en opgelucht in de mixed zone: ,,Ik zei tegen Martin (ten Hove, trainer bij team Iko, red.): dit is mijn slechtste klassement op een WK sprint ooit, maar ik ben blij met al mijn races en waar ik nu sta. Als ik kijk waar ik vandaan kom.", verwijst ze naar haar zware jaar na een knie-operatie, een zware revalidatie en een verbroken relatie.

En zo sluit Ter Mors haar mentaal en fysiek zware seizoen tevreden af. ,,Er zit een stijgende lijn in. Nu heb ik alle shitzooi gehad en kan ik fris het nieuwe seizoen in. Als ik dit met een downer had afgesloten was ik moeilijker het seizoen in gegaan, denk ik. Maar dat is gelukkig niet zo en ik weet: er zit nog zoveel rek in.’’