Ter Mors jaagt op Kodaira: 'Het wordt nog spannend'

Nuis al vroeg aan de bak, Verbij start als laatste

2 maart Kjeld Nuis opent zaterdag in Changchun in China zijn jacht op zijn eerste wereldtitel op de sprintvierkamp in de derde rit van de eerste 500 meter. De regerend olympisch en wereldkampioen op de 1000 en 1500 meter neemt het op tegen de Noor Johann Sæves.