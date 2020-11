Ter Mors leidt voor De Jong en Wijfje bij spannend NK

Melissa Wijfje won de 3000 meter met een tijd van 4.03,10. Ze staat in het klassement op de derde plek, op 1,72 seconden van Ter Mors. Ter Mors wist van zichzelf niet wat ze kon verwachten op de 3000 meter. De Nederlandse allroundkampioene van 2013 heeft dit seizoen nog geen seconde getraind op de langere afstanden. Ze is in voorbereiding op de NK sprint, volgende weekeinde in Thialf. Daarnaast richt de drievoudig olympisch kampioene zich vooral op de 1000 en 1500 meter met het oog op de Winterspelen van Peking 2022.

,,Maar wie weet?”, liet Ter Mors bij de NOS lachend weten. ,,De 3000 meter ging in elk geval heel lekker. Het was lang geleden dat ik die afstand had gereden. Ik kwam echter lekker in mijn slag. Alleen in mijn laatste ronde kwam de verzuring hard aan. Dat zie ik echter alleen maar als een mooie uitdaging. Het is een goede trainingsprikkel voor mijn 1500 meter. Het is nu een kwestie van goed herstellen en morgen weer fris aan de start staan. Hopelijk kan ik mijn voorsprong op de concurrentie flink vergroten. Dan kijken we daarna of het zin heeft om de 5000 meter nog te rijden.”