Thialf-directeur: Records niet door draaien van roosters

De vele persoonlijke schaatsrecords bij het kwalificatietoernooi (WKKT) in Thialf (26-28 december) zijn niet mede tot stand gekomen door het draaien van een aantal luchtroosters. Dat betoogt directeur Marc Winters van de Friese schaatstempel naar aanleiding van ‘recente vragen vanuit de schaatswereld en in de media’.

Er zou sprake zijn van een vermeende ‘meewind’ sinds de roosters in Thialf half november een kwartslag zijn gedraaid. ,,De prestaties van de schaatser zijn altijd een combinatie van veel factoren en in de kern zijn dat de vorm van de dag, de luchtdruk en de kwaliteit van de ijsvloer”, geeft Winters aan. ,,Naast dat Thialf van veel deelnemers positieve feedback kreeg over de ijskwaliteit tijdens het WKKT was vooral de uitzonderlijk lage luchtdruk een grote factor van betekenis, met name op de tweede en derde wedstrijddag. Het draaien van de roosters heeft in onze optiek daar geen enkele invloed op gehad.”

Volgens Winters is het luchtbehandelingssysteem in Thialf niet ontworpen om meewind te creëren op de baan. Het is bedoeld om een optimaal klimaat voor de schaatsers te creëren en om het creëren van een luchtgordijn tussen boarding en tribune om eventuele invloed van publiek op de baan te neutraliseren.

De aanpassingen aan de luchtroosters zijn doorgevoerd om ‘gaten in het luchtgordijn te dichten’, aldus de directeur. Die waren ontstaan, omdat er op meerdere plekken rondom de baan over een aantal meters geen roosters zijn aangebracht tijdens de renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw.

,,Door schuin in plaats van recht omhoog te blazen worden deze gaten gedicht”, legt Winters uit. ,,Het draaien van de roosters is gericht op behoud van de bestaande luchtcirculatie boven de baan en niet op het creëren van extra circulatie. De instellingen van de luchtbehandeling zijn ook niet gewijzigd in de zin dat er harder of zachter zou worden geblazen. Dat is pertinent niet het geval.”