Thomas Krol, de Epke Zonderland van het schaatsen

Vorige week kreeg Thomas Krol een plekje in de eregalerij op de ijsbaan in Deventer. Thomas was vereerd met zijn levensgrote foto langs de ijsbaan waar hij heeft leren schaatsen. Wat ongemakkelijk en heel bescheiden onderging hij de kleine ceremonie waarbij een paar jeugdschaatsers de foto onthulden. Thomas Krol is een held. In Deventer. Gek eigenlijk.