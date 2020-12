Tijd om te stappen? Nee, Lara had andere dromen

Ergens onderop in een rommellaatje vond mijn moeder een krant uit 2012, De Westlander, met daarin een interview met Lara van Ruijven van mijn hand. Zij was 19 jaar en talentvol shorttrackster in voorbereiding op het NK, ik 18 en student op de School voor Journalistiek. Geboren Naaldwijkers, allebei.



Ze vertelde over hoe ze als zesjarige door een vriendje werd meegenomen naar het shorttrack. Hoe ze sinds haar oproep voor Jong Oranje al anderhalf jaar in Heerenveen woonde en hoe ze daarnaast nog een rechtenstudie in Groningen deed.



Ik had haar kunnen vragen hoe ze dat allemaal combineerde, of hoe ze haar toekomst voor zich zag. Maar, waarschijnlijk volledig gevangen in het referentiekader van mijn eigen leven, besloot ik maar te vragen of ze wel een beetje tijd had om te stappen. ,,Dat kan ik niet zoveel, maar dat zie ik niet als een belemmering”, antwoordde ze keurig.