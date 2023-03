Toch nog extase in Thialf na dikke tranen Joy Beune: ‘Lullig voor de vrouwen, maar ze hebben ons wel op scherp gezet’

KNSB selecteert veelbespro­ken Sjinkie Knegt voor drie afstanden op WK shorttrack

Sjinkie Knegt komt volgende maand op de WK shorttrack in Seoel op drie afstanden in actie. Hij rijdt van 10 tot en met 12 maart de 1000 en 1500 meter en de aflossing, zo blijkt uit de WK-selectie die schaatsbond KNSB maandag bekend heeft gemaakt. Teun Boer maakt in Zuid-Korea zijn opwachting op de 500 meter.