Tweede Kamer wil snel reddingsoperatie om Thialf open te houden

Een meerderheid in de Tweede Kamer wil dat ijsstadion Thialf in Heerenveen voldoende steun krijgt om open te blijven nu de energiekosten fors oplopen. Het kabinet zou het schaatscentrum daarom moeten onderbrengen in de compensatieregeling die is ingesteld voor zwembaden. In dit potje zit veel meer geld (207 miljoen euro) dan de 6 miljoen euro die in het noodfonds voor sportclubs is gestopt.

Maar sportminister Conny Helder ontraadt een motie hiertoe die haar eigen partij de VVD heeft ingediend en is ondertekend door D66, CDA, PvdA en SP. De bewindsvrouw had al toegezegd ‘er alles aan te willen doen’ om Thialf open te houden, maar werd daarbij niet concreet. Eerst wil ze verder kijken naar de mogelijkheden, zei ze in een voortgezet debat over de sportbegroting. Ze herhaalde dat ze al maanden in intensief overleg is met Thialf over een gezonde toekomst en verduurzaming. De hoog oplopende energieprijzen kwamen daar nu nog bij.

Helder zei de stemming over de moties af te wachten dinsdag, wat tot boosheid leidde bij de SP en PvdA, die erop wezen dat de motie gewoon wordt aangenomen. De partijen die het voorstel ondertekenen, hebben samen namelijk al een meerderheid van de zetels. Er is volgens hen geen tijd te verliezen. In januari loopt het energiecontract af van Thialf waardoor de energiekosten mogelijk verdubbelen. De directeur van Thialf heeft gewaarschuwd dat het niet eens zeker is dat het lopende professionele schaatsseizoen kan worden afgemaakt als compensatie vanuit de overheid uitblijft.

Minister Helder tijdens een korte schorsing in gesprek met Gedeputeerde Friesland, Friso Douwstra en vertegenwoordiger van Thialf en KNVB.

VVD-Kamerlid Rudmer Heerema wijst daar ook op, en dat ‘daarmee de betrouwbaarheid van ons land op het internationale podium’ op het spel staat. Volgens hem is Thialf al ver met de ontwikkeling van innovatieve plannen om energie te besparen. Die maatregelen zouden volgens de VVD’er ook een oplossing kunnen zijn voor alle grootverbruikers in de sportsector, zoals zwembaden en ijsbanen. Het zou ‘doodzonde zijn om deze innovatie te stoppen en in de loop van het seizoen Thialf te moeten sluiten’, luidt de motie.

De Tweede Kamer weet niet of de 6 miljoen euro energiecompensatie genoeg is voor sportverenigingen met accommodatie die in de problemen komen, maar Helder zegt de ontwikkelingen in de gaten te houden. Vooralsnog krijgt ze steun van de coalitie hierin. Maar SP, PvdA, GroenLinks en PVV zijn boos en willen meer geld. SP’er Michiel van Nispen diende een motie in waarin hij stelt dat Helder van sport afgehaald moet worden, omdat hij vindt ‘dat ze het gevoel van urgentie mist’, toezeggingen niet nakomt en moties niet uitvoert.