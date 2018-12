Uitslagen World Cup Tomaszów Mazowiecki

Wereldbeker Koelizjnik­ov laat Verbij en co achter zich op eerste 500 meter

17:29 Pavel Koelizjnikov heeft bij de derde wereldbeker in Polen de eerste manche op de 500 meter op haar naam geschreven. De Russische sprinter zegevierde op de vrijwel nieuwe ijsbaan in Tomaszów Mazowiecki in een tijd van 34,83. Bij de vrouwen was Vanessa Herzog de snelste in 37,97.