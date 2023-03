Uitzinnige Suzanne Schulting pakt wereldtitel op 1500 meter bij WK shorttrack in Seoul

Suzanne Schulting heeft bij de WK shorttrack in Seoul de wereldtitel veroverd op de 1500 meter. De 25-jarige shorttrackster bleef in een spannende finale titelverdedigster Choi Min-jeong uit Zuid-Korea en Kim Boutin uit Canada voor.

Het is voor Schulting de tweede wereldtitel op de 1500 meter. Bij de WK in 2021 in Dordrecht pakte ze het goud op alle afstanden. Vorig jaar miste Schulting de WK in Canada door een coronabesmetting. Selma Poutsma en Michelle Velzeboer werden eerder uitgeschakeld in de halve finales.

Na afloop was Schulting uitzinnig van vreugde en hetzelfde gold voor bondscoach Niels Kerstholt. De aanloop naar het WK verliep immers enigszins tumultueus. Er was stevige kritiek van Sjinkie Knegt op de bondscoach en Schulting erkende in wat mildere bewoordingen dat ze ook nog niet honderd procent vertrouwen had in een wereldtitel. ,,Ik miste een ‘sparkle’ en een ‘snap’. Met die vorm word ik geen wereldkampioen", zei Schulting.

Toen Schulting als eerste over de streep kwam in Seoul was de vreugde-explosie dan ook enorm bij de shorttrackster en de coach.

Kalender (elk evenement is aan te klikken voor de resultaten)

(Tussen)standen World Cup-seizoen 2022-2023

