Van der Weijden bevestigt topvorm met nationale titel massastart

Oppermachtige Knegt Europees kampioen shorttrack

16:00 Er is geen enkele twijfel over wie de beste Europese shorttracker op dit moment is. Sjinkie Knegt is op imponerende wijze Europees kampioen. De Fries won na de 1.500 en 500 meter ook zijn derde afstand, de 1.000 meter, in Dresden en is in het allroundklassement niet meer te achterhalen.