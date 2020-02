Van Ruijven en Van Kerkhof pakken goud en zilver op 500 meter

WK afstanden Jutta Leerdam schittert met goud ‘na race met hartslag van 200'

0:10 Jutta Leerdam heeft bij de WK afstanden in Salt Lake City voor een daverende verrassing gezorgd. De 21-jarige schaatsster uit ‘s-Gravenzande won met ruim verschil de 1000 meter. De rijdster van Team Reggeborgh reed in de achtste rit een Nederlands record van 1.11,84. In de vier resterende ritten konden haar grote rivalen daar niet meer onder duiken.