Veelbesproken Niels Kerstholt blijft bondscoach shorttrackers, Jeroen Otter wordt 'coach van coaches’

In de slotfase van dit seizoen, dat door de Nederlandse shorttrackers afsloot met acht medailles (vijf gouden) bij het WK in Seoul, is een reeks gesprekken gevoerd over de toekomst van het team. Er was de afgelopen maanden veel te doen om Kerstholt. Met name de ervaren Sjinkie Knegt liet zich regelmatig in het openbaar kritisch uit over de bondscoach. ,,Als de bondscoach met een sterk plan komt, kom je op de atleten ook over als een sterk iemand. Nu is er helemaal geen plan. Dat hoort niet op dit niveau’’, zei Knegt onder meer bij de NOS.

Toch heeft de KNSB dus besloten om door te gaan met Kerstholt als bondscoach. ,,De uitkomst van alle gevoerde gesprekken is dat we verder gaan met Niels als bondscoach”, meldt Remy de Wit, technisch directeur van de KNSB. ,,Als beginnend hoofdcoach heeft hij het, samen met de vernieuwde begeleidingsstaf, uitstekend gedaan. De selectie is zowel in de breedte als aan de top sterker geworden, het bewijs daarvan hebben we gezien in Seoul. Ik kies hiermee niet alleen voor de route naar de Olympische Spelen in Milaan in 2026, maar ook voor de periode daarna. Het is onze gezamenlijke ambitie om onze positie aan de wereldtop van het shorttrack verder uit te bouwen.”

Suzanne Schulting met Niels Kerstholt bij de WK Shorttrack in Zuid-Korea.

Kerstholt is blij met de contractverlenging. ,,Hartstikke mooi dat de KNSB met mij verder wil, nadat ik vorig jaar de sprong in het diepe heb gewaagd. Het is een leerzaam avontuur gebleken, waarin we samen mooie dingen hebben neergezet. Dat smaakt voor mij naar meer. Ik denk dat er een prima basis ligt om toe te werken naar succes op de Olympische Spelen van 2026. Maar onderweg daar naartoe willen we uiteraard ook meedoen om de prijzen. Ik kijk al uit naar het WK van volgend jaar in Ahoy.”

Jeroen Otter wordt ‘coach van coaches’

Over de verdere invulling van de begeleidingsstaf worden binnenkort afrondende gesprekken gevoerd, maar de verwachting is dat in de samenstelling weinig zal veranderen. Jeroen Otter heeft intussen een akkoord bereikt met NOC*NSF, waar hij fulltime aan de slag gaat als coach van coaches. ,,Gedurende de twaalf jaar bij de KNSB hebben een grote groep sporters, stafleden vrijwilligers, sponsoren en ik vele doelen bereikt. De erkenning van de shorttracksport stond voor ons lange tijd in kapitalen geschreven”, zegt Otter.

,,Ik krijg nu een unieke kans om aan te sluiten bij het NOC*NSF High Performance team en dat voelt als een geweldige uitdaging. Tevens heb ik het volste vertrouwen dat Niels de sporter naar nog betere prestaties kan leiden. Vanaf nu zal ik deze spectaculaire sport met grote belangstelling vanaf de zijlijn volgen.”

