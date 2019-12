Veelbesproken Nuis brengt bezoek aan Thialf, maar mijdt de media

Zowel bij zijn ploeg als bij de Nederlandse schaatsbond KNSB kwam vanuit de mediahoek diverse verzoeken binnen om even met Nuis van gedachten te kunnen wisselen. Hij is echter niet beschikbaar voor de pers, zo lieten twee woordvoerders weten.



Over Nuis is in de Nederlandse schaatswereld veel te doen. Hij wil op zijn favoriete afstanden via zogenoemde aanwijsplekken, die bij hoge uitzondering worden uitgedeeld aan serieuze titelkandidaten, alsnog deelnemen aan de EK en WK afstanden. Dat zou dan in principe ten koste gaan van de nummers drie op de 1000 en 1500 meter bij de NK. Koen Verweij, die zaterdag als derde eindigde op de 1500 meter en later op zondag ook op de 1000 meter op een podiumplaats mikt, liet al weten dat hij niet van plan is om zijn "verdiende" plaats af te staan aan Nuis. ,,Hij had hier gewoon moeten rijden", bromde Verweij. ,,Ik zag hem vorige week alweer op het ijs staan. Ook op 70 procent van zijn kunnen had hij hier gewoon goede zaken gedaan.”