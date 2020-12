Verbij met N'tab en Mulder naar WK, Otterspeer valt

Otterspeer (vierde in 34,918 in eerste manche) en Lennart Velema (vijfde in 35,05) grepen naast een WK-ticket. Ze mogen met de top 3 nog wel deelnemen aan de twee wereldbekers in januari in Thialf.



Otterspeer kwam in zijn tweede rit tegen de ontketende Verbij in de tweede buitenbocht ten val, waardoor hij wegviel uit de top 3. Hij was in de eerste manche 0,002 seconde langzamer dan Mulder, die in zijn tweede rit 34,95 liet noteren.