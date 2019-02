Verbij verslaat Nuis en Krol en wint 1000 meter in Hamar

Wereldbeker Hamar Knappe derde plaats voor Van Beek, Bowe wint 1000 meter in baanrecord

18:01 De vroeg gestarte Lotte van Beek mocht tot de laatste rit op de 1000 meter hopen op wereldbekergoud, maar moest toch buigen voor Britanny Bowe. De Amerikaanse greep de ritzege in Hamar in een indrukwekkend baanrecord van 1.14.79. Ook Nao Kodaira was sneller dan Van Beek, die genoegen nam met brons.