Verweij voelt dat de vorm eraan komt: ‘Dat kunnen Sven en Patrick beamen’

Door Pim Bijl



Veel schaatsers zouden wegkijken, of stoïcijns blijven onder aandacht van een camera, zeker wanneer ze zich voorbereiden op het NK allround. Zo niet Koen Verweij. Op het grote scherm in Thialf ziet hij zijn eigen gezicht, vlak voordat hij voor het eerst in lange tijd weer een 5000 meter zal rijden. Even een gebbetje. Hij pakt een van de tulpen uit een emmer op het middenterrein en houdt de bloem voor zijn gezicht.



Zelfs in een leeg Thialf is Verweij een van de smaakmakers. Sterk genoeg om voor de winst te rijden is hij nog niet, maar zijn rentree gaat uiteraard niet onopgemerkt voorbij. Zijn races zijn prima gezien de voorgeschiedenis: hij staat pas vier weken op het ijs, nadat hij door een hernia anderhalve maand niets kon doen. Vriendin Jutta Leerdam, tegen de glazen wand van Thialf geplakt, ziet dat hij door Marcel Bosker wordt ingehaald op de tien kilometer. Van tevoren heeft Verweij Bosker een boksje gegeven na de boodschap: als je doorrijdt, kan ik je een beetje helpen.