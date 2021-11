Vier keer goud? Schulting hoopt het in Dordrecht nóg beter te doen

Suzanne Schulting heeft zichzelf als doel gesteld om bij de wereldbekerwedstrijd in Dordrecht komend weekeinde het nog beter te doen dan afgelopen weekeinde in Debrecen. De Nederlandse shorttrackster won in Hongarije liefst vier keer goud: op de 500 meter, de 1000 meter, de 1500 meter en de relay.

,,Hoe het nog beter kan? Door ook de gemengde relay te winnen”, zei Schulting woensdag in een vooruitblik op het toernooi. De Friezin liet in Debrecen zien dat het, ruim twee maanden voor de start van de Olympische Spelen in Beijing, met haar vorm goed zit.

,,Zondag was ik wel vermoeid, ik was achttien keer aan de start verschenen. Dat is wel pittig. Die vermoeidheid duurde wel even. Gistermiddag met schaatsen dacht ik: het gaat lekker. Vandaag op het ijs ging het ook supergoed. Ik heb niet het gevoel dat ik een dag extra rust nodig heb”, aldus Schulting, die niet heeft overwogen in Dordrecht op minder nummers in actie te komen.

Volledig scherm Suzanne Schulting © AP

,,Uiteindelijk wil je richting de Spelen ervaring opdoen, finaleraces rijden. Mijn ranking moet in aanloop naar Peking zo goed mogelijk zijn. Bovendien zijn er in aanloop naar de Spelen ook niet zoveel wedstrijden meer”, legt de 24-jarige Friezin uit.

Schulting is niet bang dat ze te vroeg in vorm is. ,,Dit geeft juist heel veel zelfvertrouwen, een ‘energyboost’. Maar ik gaf mezelf niet voor niets het cijfer 8 afgelopen weekend, al was het wel een positieve 8. Ik kijk kritisch naar mijn wedstrijden en ik denk dat er altijd ruimte is voor verbetering. Ik houd er ook rekening mee dat mijn concurrenten nog beter worden.”

De doelen voor de Spelen in Peking zijn duidelijk voor Schulting. “Daar wil ik het liefst vier keer goud binnenhalen”, zegt ze.

Sven Roes afwezig

Sven Roes kan deze week niet meedoen aan de wereldbeker shorttrack in Dordrecht. De 21-jarige Nederlander ging woensdag tijdens de training onderuit en liep daarbij een enkelblessure op. Onderzoek in het ziekenhuis moet uitwijzen hoe ernstig de blessure van Roes precies is. Friso Emons neemt de plek van Roes in Dordrecht over.

