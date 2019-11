Visser slaat toe op 3000 meter, Wüst grijpt naast wereldbekerticket

Visser, die tegen Achtereekte uitkwam, reed in Thialf de beste tijd: 4.00,27. Achtereekte, die snel van start ging en daardoor in de slotfase terugviel, noteerde de derde tijd: 4.00,51. Antoinette de Jong, Nederlands kampioene op deze afstand, kon in de laatste rit net niet aan de tijd van Visser tippen en eindigde als tweede (4.00,29).