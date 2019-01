‘Vriendin zette verbrande Sjinkie Knegt meteen onder de douche’

,,Ik heb voortdurend een verdrietige Fenna aan de telefoon’’, zegt Dennis Kanter over de vrouw met wie Knegt al sinds zijn vijftiende samen is en met wie hij twee jonge kinderen heeft.



Bij het incident vatten de kleding en baard van Knegt vlam. In het Martini-ziekenhuis in Groningen bleek dat hij over zijn hele lichaam brandwonden had, waarvan sommige derdegraads. ,,Sjinkie is meteen kaal geschoren’’, zegt manager Klaster. ,,Baard eraf, haar eraf. Ik heb begrepen dat dat protocol is bij dit soort brandwonden. Anders is de kans op infectie groot.’’



De sportman van het jaar 2015 hoeft volgens Klaster niet te worden overgebracht naar ‘s lands bekendste brandwondencentrum in Beverwijk. ,,Het Martini-ziekenhuis is het tweede brandwondencentrum van het land’', aldus Klaster. ,,De doktoren van Beverwijk zitten ook in Groningen. Hoe lang hij in het ziekenhuis moet blijven? Echt wel een poos. En dat is meer dan een week.’’