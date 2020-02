Vrouwen overklassen concurrentie op relay, mannen pakken zilver

De Nederlandse mannen, met Daan Breeuwsma, Ithzak de Laat, Sjinkie Knegt en Sven Roes, namen het ook op tegen Zuid-Korea (Dagyeom Kim, June Seo Lee, In Wook Park, Ji Won Park) en Canada (Pascal Dion, Steven Dubois, Charles Hamelin en Jordan Pierre-Gilles). In plaats van Rusland was bij de mannen China de vierde concurrent met Kai An, Tianyu Han, Ziwei Ren en Dajing Wu.



Dat Nederland in elk geval een medaille zou winnen, werd al vrij snel duidelijk toen de Zuid-Koreaanse equipe onderuit ging. Toen niet veel later Sjinkie Knegt de Canadese concurrent voorbij ging, werden de supporters in Dordrecht gek, maar een gouden medaille kwam er niet. Nederland en Canada vochten een magnifiek duel uit, maar het was uiteindelijk Dubois die De Laat ternauwernood achter zich wist te houden. Goud voor Canada, zilver voor Nederland. China pakte het brons. Zuid-Korea, dat vierde werd, kreeg ook nog een penalty.