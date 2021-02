Wachten op groen licht: ‘Marathonrijders trainen nu al meer dan acht jaar om op Nederlands natuurijs te rijden’

Nederland met kopman Kramer naar wereldbe­ker­ze­ge achtervol­ging

22 januari Nederland heeft tijdens de eerste wereldbeker schaatsen in Heerenveen goud behaald op de ploegachtervolging voor mannen. Onder aanvoering van kopman Sven Kramer finishte het drietal van Oranje in een tijd van 3.40,33 minuten. Dat was minder dan 1 seconde boven het ruim acht jaar oude baanrecord in Thialf (3.39,76). Olympisch kampioen Noorwegen eindigde in 3.41,62 als tweede en het brons ging naar Canada (3.41,71).