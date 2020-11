Wennemars haalt uit naar afhakende Ter Mors: ‘Blijkbaar beleven wij deze sport anders’

Jorien ter Mors besloot het zondagmiddag na de 1500 meter voor gezien te houden op de NK allround. En dat is opmerkelijk, want ze was de leider van het klassement. Desondanks verschijnt ze bij de 5000 meter dus niet aan de start en dat zorgt voor onvrede.

Voor de camera van de NOS bevestigde Ter Mors zich op de rest van het seizoen te richten en haar lichaam verder te sparen. ,,Dit was voor mij een trainingsweekend, dat heb ik vanaf het begin af aan ook zo gezegd”, zei Ter Mors. ,,Ik heb deze beslissing zelf gemaakt. Met deze voorsprong ga ik geen kampioen worden. Noem het maar een slimme keuze, ik heb hier al genoeg arbeid geleverd.”

Ter Mors gaf toe dat de 1500 meter haar zwaar was gevallen. ,,Ik had last van een zuurstoftekort, daar hoorde ik anderen ook over. Ik voelde me na afloop onwijs misselijk en had ook veel hoofdpijn. Nu gaat het gelukkig wel weer goed.”

Door haar nipte nederlaag op de 1500 meter, met een verschil van 0,02 seconde, hield Ter Mors in het klassement een marge op Antoinette de Jong van nog geen 3 seconden over. Dat vond ze te weinig om op de 5000 meter van start te gaan. Voor de specialiste op de 1000 en 1500 meter is de langste afstand in het vrouwenschaatsen vrijwel onbekend terrein. Ze reed er in haar succesvolle carrière slechts één, in 2013, toen ze haar enige titel op deze vierkamp veroverde.

Dat Ter Mors als leider van het klassement besluit op te geven, zorgt voor de nodige gefronste wenkbrauwen. Zeker omdat ze zelfs met een zwakke 5000 meter vrijwel verzekerd zou zijn geweest van de derde plek. ,,Ik snap dat dit jammer is voor het toernooi, maar ik moet uiteindelijk kiezen voor mezelf en dat is wat ik doe. Dit was een trainingswedstrijd voor mij richting de NK sprint en de WK-kwalificatie.”

Erben Wennemars, analist bij de NOS, snapt helemaal niets van de beslissing van Ter Mors. ,,Je moet gewoon rijden. Zelfs freewheelend word je dan nog derde, maar stoppen als klassementsleider slaat nergens op. Blijkbaar beleven Jorien en ik deze sport totaal anders. Je moet dolblij zijn dat deze wedstrijd überhaupt gereden mag worden en dan moet je hem gewoon uitrijden. Er is heel veel moeite gedaan om dit toernooi door te kunnen laten gaan. Dit is een slecht signaal naar alle jonge, talentvolle schaatsers, je sponsor en het publiek.”

De Jong troeft Ter Mors af op 1500 meter

Antoinette de Jong heeft bij de NK allround in Thialf verrassend de 1500 meter op haar naam geschreven. De Friese schaatsster van Team Jumbo-Visma versloeg in de laatste rit klassementsleidster Jorien ter Mors met miniem verschil: 1.55,61 tegen 1.55,63. Melissa Wijfje reed de derde tijd: 1.56,30.

Voor Nederlands kampioene Ter Mors was de tweede plaats een teleurstelling. De drievoudig olympisch kampioene had op haar favoriete afstand haar voorsprong in het klassement aanzienlijk willen vergroten. De Jong bleek echter in staat om goed in haar spoor te blijven en met een prima slotronde van 31,3 seconden, tegen 31,6 voor Ter Mors, stelde ze de overwinning ternauwernood veilig. Voor Ter Mors reden om op te geven.

In het klassement na drie afstanden moet De Jong een voorsprong van zo'n 5 seconden op Wijfje verdedigen. Ter Mors komt dus niet meer in actie.

