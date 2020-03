Wereldbeker in Thialf voor Kodaira, baanrecord Golikova

Transfer naar Reggeborgh Magistrale Wüst verpulvert baanrecord en wint wereldbe­ker op schaats­mijl

15:23 Wüst heeft voor de derde keer in haar imposante schaatsloopbaan de wereldbeker veroverd op de 1500 meter. De olympisch kampioene op deze afstand stelde tijdens de finale in Heerenveen haar eindzege veilig met een fraai baanrecord. Ze finishte in een tijd van 1.53,10. De oude toptijd in Thialf stond met 1.53,30, gereden in december 2018, ook op haar naam.