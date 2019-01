Wereldrecordhouder Koelizjnikov grote afwezige op EK sprint

Oud schaats­coach Ab Krook getroffen door hersenin­farct

4 januari Ab Krook is zondagnacht in zijn huis in Loosdrecht getroffen door een herseninfarct. De 74-jarige voormalig schaatsbondscoach is opgenomen in een ziekenhuis in de buurt van zijn woonplaats. Zijn toestand is stabiel, zo meldt zijn vrouw Ineke.